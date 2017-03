Südwest Presse: Kommentar zu den Plänen von Martin Schulz

Ulm (ots) - Das bisherige Wahlprogramm von Martin Schulz lässtsich in einen Satz fassen: Der SPD ihr Selbstvertrauen zurückgeben.Dazu gehört offenbar, die Partei vom Agenda-Fluch zu erlösen - vomjahrelangen Hadern mit einer teilweise erfolgreichen, aber zutiefstungeliebten Reform. Nun liegen die ersten konkreten Punkte vor, undeines ist klar: Schulz zielt nicht auf die Armen und Abgehängten,sondern vor allem dorthin, wo er die abtrünnigen SPD-Wähler verortet:in die Mittelschicht jener Arbeiter und Facharbeiter, die wegen derHartz-Gesetze um ihren bescheidenen Wohlstand fürchten, sollten siearbeitslos werden. Inhaltlich enthalten Schulz' und Nahles'Vorschläge einen richtigen Kern. Qualifizierung ist gerade beiälteren Arbeitslosen ein wesentlicher Baustein, um sie wieder in Jobszu bringen. Neu ist dieser Gedanke allerdings nicht. Darum sollte dieSPD, bevor sie die Bundesagentur für Arbeit zu einerQualifizierungszentrale umbaut, genau überprüfen, was bei denderzeitigen Weiterbildungsbemühungen falsch läuft. Die anhaltend hoheZahl von Langzeitarbeitslosen lässt vermuten, dass es einiges ist.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell