Südwest Presse: Kommentar zu Martin Schulz

Ulm (ots) - Martin Schulz will beweisen, dass Sozialdemokraten"nicht nur Kopfmenschen sind". So hat er es Anfang Februarangekündigt und damit der kühl-berechnenden Agenda-SPD den Rückenzugewandt. Nun packt Schulz den Werkzeugkoffer aus und prüft, mitwelchem Schraubenschlüssel sich welche Unbarmherzigkeit zurückdrehenlässt. Dass der Merkel-Herausforderer allmählich damit herausrückt,was er in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik ändern will, isthilfreich. Gerade in emotional aufgeladenen Zeiten tut dieAuseinandersetzung in der Sache Not. Die Bezugsdauer für dasArbeitslosengeld I zu verlängern, kommt aber eher einem Griff in dieMottenkiste gleich. Denn diesen Kurswechsel hat die SPD bereits 2008vollzogen. Schulz könnte hier die Schraube allenfalls noch ein paarMillimeter weiterdrehen. Von einem anderen Kaliber ist sein Vorstoß,der Befristung von Arbeitsverträgen Einhalt zu gebieten. Denn vondieser Möglichkeit machen Wirtschaft und öffentlicher Dienstinzwischen ausufernd Gebrauch. Schulz kann damit auch jüngereMenschen erreichen, für die die SPD bisher alles war, nur nichtattraktiv.