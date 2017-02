Südwest Presse: Kommentar zu Fahrverboten in Stuttgart

Ulm (ots) - Gut so: Die grün-schwarze Landesregierung handelt undwartet nicht auf das nächste Urteil. Dass Gerichte sich anVorschriften halten und nicht - wie die Autoindustrie - ausEigeninteresse uminterpretieren, ist klar. Die von den Grünengewünschte Blaue Plakette lässt sich im Bund nicht durchsetzen. Alsokommt man in Stuttgart nicht um Fahrverbote herum. Die Aufgabe,Luftschadstoffe zu reduzieren, stellt sich seit mindestens zehnJahren. Sicher ist auch, dass eine Maßnahme allein nicht ausreicht.Deshalb bietet das geplante Konzept Chancen, dass Stuttgart imnächsten Winter keinen Feinstaubalarm mehr auslösen muss. Pendlerbringt man nur auf die Bahn, wenn diese wieder pünktlich ankommt. Dahapert es gewaltig. Die einfachste Lösung wäre übrigens eineurschwäbische. Wer regelmäßig etwa zur gleichen Zeit in dieLandeshauptstadt fährt, sucht sich einen Menschen mit gleichem Zielund fährt gemeinsam. Im Zeitalter von Handys dürfte eine Absprachekurzfristig gelingen. Nennt der Fahrer einen Benziner sein eigen,umso besser. Bewohner des Talkessels würden bei so viel Gemeinsinntief durchatmen.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell