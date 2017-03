Südwest Presse: Kommentar zu Atom-Endlager

Ulm (ots) - Großes hat eine ganz große Koalition im Bundestag vor.Kein Scherz: Bis 1. April soll das Gesetz zur Suche nach einemAtom-Endlager Bundestag und Bundesrat passiert haben. Wozu die Eile?Eine Million Jahre soll der Strahlenmüll sicher lagern. Da kann derGesetzgeber das Paragraphenwerk doch noch nachbessern undpräzisieren. Dabei geht es etwa um Klarheit, ob nur hochradioaktiverAbfall in das neue Lager kommt. Zu klären ist, ob Fristen für dieBeteiligung der Bevölkerung ausreichen, ihnen stets der Rechtswegoffensteht oder ausdrücklich auch Grundstückseigentümer gehörtwerden. Details? Wenn Union, SPD und Grüne auf gesellschaftlichenKonsens hoffen, sollten sie jeden vermeidbaren Stolperstein vorabwegräumen. Nur so lässt sich auch dort die größtmögliche Akzeptanzerreichen, wo diese Lagerstätte errichtet werden soll. Das richtigeund anspruchsvolle Ziel der Parteien gerät dadurch nicht aus denAugen: Die bestgeeignete Gesteinsformation in Deutschland zu finden,die rund 1200 Behälter mit dem risikoreichen Rest der Kernenergie vonder belebten Umwelt sicher abschließt.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell