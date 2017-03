Südwest Presse: Kommentar zu den Absagen an türkische Minister

Ulm (ots) - Unversehens findet sich die badische KleinstadtGaggenau im Kreuzfeuer der großen Politik wieder. Da hilft es nichts,wenn Bürgermeister Michael Pfeiffer betont, der Auftritt destürkischen Justizministers Bekir Bozdag sei allein ausSicherheitsgründen untersagt worden: Die Entscheidung ist zutiefstpolitisch - und sie ist richtig. Wenn die türkische Regierung nunbeklagt, ihr werde im selbst ernannten Mutterland derMeinungsfreiheit der Mund verboten, ist das scheinheilig. Zwarschützt die Meinungsfreiheit auch die Verbreitung politischerAnsichten, die die Abschaffung dieser Freiheit beinhalten - aberwehren darf sich ein Gemeinwesen doch gegen solchen Missbrauch. Undnichts anderes wäre ein Wahlkampfauftritt, der für ein System wirbt,in dem die Grundrechte noch weiter eingeschränkt würden, als es inder Türkei heute schon der Fall ist. Wenn türkische Minister hier fürein Ja zum Präsidialsystem werben wollten, sollten sie klarstellen,dass sie in dieser zentralen Frage abweichende Meinungen zu ihrereigenen respektieren. Das, was derzeit in der Türkei geschieht, zeugtvom Gegenteil.Pressekontakt:Südwest PresseUlrike SosallaTelefon: 0731/156218Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell