Südsudan: Hungersnot und Cholera breiten sich aus / Help benötigt dringend zusätzliche Mittel für Nothilfe (FOTO)

Bonn (ots) -Die humanitäre Lage im Südsudan verschärft sich dramatisch. Mehrals eine Million Kinder unter fünf Jahren sind akut unterernährt.Davon sind schon jetzt 275.000 Kinder in einer lebensbedrohlichenLage und täglich werden es mehr. Nun treten bereits erste Todesfälledurch Cholera auf. Die geschwächten Körper haben keinerleiAbwehrkräfte gegen die gefährliche Infektion. "Derzeit sind 33bestätigte Todesfälle von Cholera alleine im VertriebenenlagerMingkaman verzeichnet worden, Tendenz steigend. Help ist die einzigeOrganisation in Mingkaman, die sich um die Wasser- undSanitärversorgung von 122.000 Menschen und damit auch um dieEindämmung der Cholera kümmert. Hier muss umgehend die Hilfeleistungaufgestockt werden", so Fabian Nolde, Help-Projektreferent fürSüdsudan. Auch aus anderen Regionen entlang des Nils werdenCholera-Erkrankungen und viele Todesfälle gemeldet.Zur Bekämpfung der Cholera und der Behandlung von lebensbedrohlichunterernährten Kindern bittet Help dringend um zusätzlicheFinanzmittel von Gebern und Spendern. "Help - Hilfe zur Selbsthilfe"versorgt im Südsudan rund 117.000 Menschen in den Regionen LakesState, Western Bahr El Ghazal und Warrap State. Eine Ausweitung derHilfe ist unerlässlich. Es droht eine doppelte Katastrophe durchHunger und Krankheit.Achtung Redaktionen: Help-Projektkoordinator Fabian Nolde steht inBonn für Interviews zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der 022891529-11 (oder mobil unter 0172 2559668 sowie per Mail ankaltschmitt@help-ev.de) für Interviewtermine.Help ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft, demZusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die imKatastrophenfall gemeinsam schnelle Hilfe leisten.Help und Aktion Deutschland Hilft bitten um Spenden für die Notleidenden Menschen in Afrika:Help - Hilfe zur SelbsthilfeStichwort: Hungersnot SüdsudanSpendenkonto 2 4000 3000Commerzbank BonnBLZ 370 800 40IBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Aktion Deutschland HilftStichwort: Hunger in AfrikaSpendenkonto: 10 20 30Bank für SozialwirtschaftBLZ 370 205 00IBAN: DE62370205000000102030Pressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Bianca KaltschmittLeiterin KommunikationReuterstr. 15953113 BonnFon: 0228 91529-11Mobil: 0172-2559668E-Mail: kaltschmitt@help-ev.dewww.help-ev.de