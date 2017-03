Bonn (ots) - Anlässlich von 7,5 Millionen Menschen, die dringendauf humanitäre Hilfe angewiesen sind, reisten Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft" und dieMedienkoordinatorin Kai Mirjam Kappes vom 17. März 2017 bis zum 27.März 2017 in den Südsudan, um sich ein Bild der aktuellen Notlage zumachen."Die Menschen wollen ihr Land aufbauen und ihren Kindern eineZukunft bieten - doch aktuell überschattet der Hunger hier alles. Wirhaben so viele unternährte Kinder gesehen. Wir dürfen nicht zulassen,dass diese Kinder weiter verhungern!", berichtet Kappes von vor Ort.Roßbach und Kappes waren in Juba, Wau sowie Aweil. Sie besuchtenunter anderem Hilfsprojekte zur Nahrungsmittelversorgung undmedizinischer Hilfe der Bündnisorganisationen action medeor, ADRA,Islamic Relief, Johanniter, Malteser und World Vision.Nach ihrer Rückkehr stehen Manuela Roßbach und Kai Kappes Ihnengerne als Interviewpartner zur Verfügung, um über ihre Eindrücke undEinschätzungen zur Notlage und Hilfsmaßnahmen im Südsudan sowie überdie aktuelle Krise in Afrika zu berichten.Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:Aktion Deutschland Hilft e.V. Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deGerne senden wir Ihnen auch aktuelles Bildmaterial zu odervermitteln Kontakte zu Helfern vor Ort.Aktion Deutschland Hilft zu Spenden für die Not leidenden Menschen inAfrika auf:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt anAktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das - dem Deutschen Spendenratangehörige - Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V. Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell