Suedlink-Gegner wollen Verein gründen

BAD SALZUNGEN (dpa-AFX) - Gegner der geplanten Stromtrasse Suedlink in Thüringen wollen einen neuen Verein für private Betroffene gründen.



Das teilte das sogenannte Salzunger Bündnis am Dienstag mit. Ziel sei es, auch Privatpersonen, die von den Plänen betroffen sind, zu unterstützen, erklärte Reinhard Krebs, Landrat des Wartburgkreises. Krebs ist zugleich Initiator des Salzunger Bündnisses, dem weitere Thüringer Landkreise angehören. Demnach laufen Gespräche mit dem bereits bestehenden Verein "Keine Stromtrasse zwischen Rhön und Rennsteig" über ein gemeinsames Vorgehen.

Am Sonntag hatten in Fambach (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) rund 3000 Menschen in einer Menschenkette gegen den geplanten Bau der Südlink-Stromtrasse durch Teile von Thüringen protestiert./htz/DP/mis