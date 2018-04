Südkoreas Präsident: Nordkorea zur atomaren Abrüstung bereit

SEOUL (dpa-AFX) - Vor seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich Südkoreas Präsident Moon Jae In optimistisch über ein Abkommen zum kompletten Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms geäußert.



"Nordkorea hat seinen Willen zur vollständigen Denuklearisierung geäußert", sagte Moon am Donnerstag laut seinem Büro bei einem Treffen mit Führungskräften einheimischer Medien. Auch habe Pjöngjang keine Bedingungen gestellt, die die USA nicht akzeptieren könnten, wie etwa den Abzug amerikanischer Soldaten aus Südkorea. "Was sie wollen, ist ein Ende der feindseligen Politik, gefolgt von einer Sicherheitsgarantie."

Die kommunistische Regierung Nordkoreas hat die Entwicklung von Atomwaffen auch als Mittel der Selbstverteidigung bezeichnet. Den USA wurde bisher vorgeworfen, durch ihre gemeinsamen Militärübungen mit dem Verbündeten Südkorea einen Angriff vorzubereiten. Das hatten Seoul und Washington stets bestritten.

Moon will am Freitag nächster Woche mit Kim im Grenzort Panmunjom über die Denuklearisierung und die Bedingungen für einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel sprechen. Auf das Gipfeltreffen hatten sich beide Länder im Zuge ihrer Annäherung seit Anfang dieses Jahres geeinigt. Auch US-Präsident Donald Trump plant persönliche Gespräche mit Kim. Als möglichen Zeitraum nannte Trump zuletzt Anfang Juni.

Dank der Gipfel sollte es nicht schwierig sein, eine Einigung über die Normalisierung der Beziehungen Südkoreas und der USA mit Nordkorea zu erzielen, sagte Moon. Einschränkend sagte er, die Treffen mit Kim seien ein neuer Beginn. "Ich denke nicht, dass alles auf einmal gelöst werden kann."/dg/DP/men