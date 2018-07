Südkoreanischer Nationalspieler Jae-Song Lee unterschreibt Drei-Jahres-Vertrag bei der KSV Holstein

Kiel (ots) - Der 25-jährige Nationalspieler Jae-Song Lee wechseltvom Meister der KLeague1 Jeonbuk Hyundai Motors FC zur KSV Holsteinin die 2. Bundesliga. Der Südkoreaner unterschrieb am heutigenFreitag nach absolviertem Medizincheck einen Drei-Jahres-Vertrag biszum 30.06.2021.Zu seinen bisher 38 Einsätzen in der Nationalmannschaft zählenalle drei Vorrundenspiele bei Fußball-WM in Russland. 2017 wurde erzum Fußballer des Jahres in seinem Heimatland gewählt. Insgesamtkommt Lee auf knapp 150 Einsätze für seinen bisherigen Club."Dieser Transfer ist für die KSV Holstein natürlich einegroßartige Geschichte. Für den Verein, aber auch für die Stadt Kielund die ganze Region", zeigt sich Vereinspräsident SteffenSchneekloth sehr zufrieden.Sportdirektor Fabian Wohlgemuth schließt sich dem an: "DieAußenwirkung so einer Verpflichtung ist enorm. Aber vorrangig ist,dass wir mit Jae-Song Lee einen dribbel- und kombinationsstarkenSpielmacher für die Zentrale gewinnen konnten."Und auch Trainer Tim Walter freut sich auf seinen neuen 10er: "Leeist ein charakterstarker Spieler. Er ist sehr explosiv und flink imSpiel nach vorne und extrem bissig gegen den Ball. Außerdem ist ervon der Mentalität ein absoluter Teamplayer. Ich denke, er wird unsallen viel Freude bereiten."Lee wird ab sofort mit der Rückennummer 7 auflaufen und schon ammorgigen Samstag mit seiner neuen Mannschaft im Flieger zum Testspielgegen den SD Eibar nach München aufbrechen.Pressekontakt:Maren Schneider0431 / 389024225schneider@holstein-kiel.deOriginal-Content von: KSV Holstein von 1900 e.V., übermittelt durch news aktuell