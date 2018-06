Südkoreanische Regierung eröffnet Walton Blockchain-Institute -- Pionier der Blockchain-Technologie-Ausbildung

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Südkorea ist weltweit derdrittgrößte Bitcoin-Handelsmarkt und die Menschen dort sindzukunftsorientiert. Der südkoreanische Minister für Strategie undFinanzen, Kim Don-yeon, traf folgende öffentliche Aussage: "DieBlockchain-Technologie ist möglicherweise ein grundlegenderBestandteil der vierten industriellen Revolution. DieBlockchain-Entwicklung kann wirklich die Welt verändern."Der endgültige Wert der Blockchain zeigt sich in der Anwendung:Während es bei manch anderem Blockchain-Projekt beim Hype bleibt,konzentriert sich das Waltonchain-Team aus China auf Forschung undEntwicklung der zugrundliegenden Technologie, Innovation undAnwendung der Blockchain. Waltonchain ist das erste Unternehmen, dasIndustrielösungen in vielen Bereichen anbietet und auf innovativeWeise Blockchain-Technologie und Mikrochips integriert. DurchDaten-Objekt-Bindung wird die physische Welt nahtlos mit derdigitalen Welt verknüpft und das Internet der Dinge implementiert.Am 8. Juni 2018 wird das erste Blockchain-Forschungs- undAusbildungsinstitut, das über die staatliche Anerkennung desMinisteriums für Wissenschaft und ICT der Regierung der RepublikKorea verfügt -- das Walton Blockchain Institute -- in Seouleröffnet. Dieses Ausbildungsprojekt von Waltonchain widmet sich derAusbildung von Blockchain-Talenten, der Förderung der Entwicklung derBlockchaintechnologie und unterstützt deren Verbreitung in Asien.Unternehmensname: Walton Chain (HK) Development Co., Ltd.E-Mail-Kontakt: business@waltonchain.orgWebsite-URL: https://waltonchain.orgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/703194/walton_blockchain_institute.jpgPressekontakt:June Liu86-138-2330-1479Original-Content von: Walton Chain (HK) Development Co., Limited, übermittelt durch news aktuell