Mainz (ots) -"Spiele im Schatten der Bombe - Südkorea vor Olympia" heißt das"auslandsjournal spezial" am Mittwoch, 10. Januar 2018, 22.20 Uhr, imZDF. Moderatorin Antje Pieper reist quer durch Südkorea und zeigtvier Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele ein Land,das selbstbewusst und wirtschaftsstark der Bedrohung aus dem Nordentrotzt.Für Südkorea sind die Winterspiele das zweite sportlicheGroßereignis nach den olympischen Sommerspielen 1988. Nur 80Kilometer von den Sportstätten in Pyeongchang entfernt verläuft diestreng bewachte Grenze zu Nordkorea. Von dort aus hält Kim Jong Undie Welt mit immer neuen Raketen- und Wasserstoffbombentests in Atem.Immerhin sind zum Auftakt des neuen Jahres neue Signale zurDialogbereitschaft zu vernehmen.Antje Pieper trifft im "auslandsjournal spezial" die Organisatorender Olympischen Spiele, die trotz fehlender Wintersport-Tradition imLand das Sportfest ausrichten. Sie besucht nordkoreanischeFlüchtlinge, die von ihrer abenteuerlichen Flucht in den Südenberichten, und eine K-Pop-Band, die bunt und schrill dasSelbstbewusstsein der koreanischen Jugend widerspiegelt.Der Film zeigt: In Südkorea wird nichts dem Zufall überlassen.Fleißig, hierarchisch organisiert und ehrgeizig arbeiten die Koreaneran ihrem Wirtschaftserfolg und wollen mit diesen Tugenden auch dasMega-Sportevent organisieren - trotz widriger politischer Umstände.