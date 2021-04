Südkorea kritisiert Japans Pläne für Wasserableitung aus Atomruine

SEOUL (dpa-AFX) - Südkorea hat die Entscheidung Japans, gefiltertes Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer abzuleiten, in scharfem Ton kritisiert.



"Diese Entscheidung der japanischen Regierung kann nicht akzeptiert werden", sagte der Minister für die Koordinierung der Regierungspolitik, Koo Yun Cheol, am Dienstag in Seoul. Koo warf Tokio vor, einseitig entschieden zu haben, ohne sich vorher ausreichend mit den Nachbarländern zu beraten. Die Freisetzung von verstrahltem Wasser bedrohe die Sicherheit dieser Länder und die Meeresumwelt.

Das Außenministerium habe den japanischen Botschafter in Seoul, Koichi Aiboshi, einbestellt, um Südkoreas Bedauern wegen der Entscheidung zu äußern und dagegen Protest einzulegen, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.

Japans Kabinett hatte zuvor den Beschluss damit begründet, dass für die in mehr als 1000 Tanks gelagerten Wassermassen auf dem Gelände der Atomruine Fukushima Daiichi auf der Hauptinsel Honshu kein Platz mehr sei. Noch immer werden die drei Reaktoren, in denen es vor zehn Jahren zu einer Kernschmelze gekommen war, mit Wasser gekühlt. Der Betreiber Tepco will voraussichtlich in zwei Jahren mit der Einleitung des Wassers ins Meer beginnen.

Die Regierung fordere mit Nachdruck von Japan eine transparente Veröffentlichung von Informationen über die Behandlung des kontaminierten Wassers am AKW Fukushima, sagte Koo. Die Regierung werde darüber hinaus die internationale Gemeinschaft einschließlich der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) darum bitten, Tokios Entscheidung objektiv zu prüfen./dg/DP/jha