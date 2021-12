Südkorea akzeptiert Corona-Impfnachweis aus dem Ausland

SEOUL (dpa-AFX) - Nach Kritik ausländischer Vertretungen hat Südkorea seine Regelung für den Nachweis einer Corona-Schutzimpfung bei Ausländern geändert. Bisher wurden in Südkorea die Nachweise bei ausländischen Staatsbürgern nicht anerkannt, wenn sie außerhalb des ostasiatischen Landes geimpft wurden. Sie habe nun "ihre Politik für die Anerkennung des vollständigen Impfstatus verbessert", teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) am Donnerstag mit. Sobald sie ihre im Ausland vorgenommenen Impfungen in Südkorea registrieren ließen, würden auch Ausländer ein Covid-19-Impfzertifikat erhalten.

Auch wird es ihnen demnach ermöglicht, eine Auffrischungsimpfung im Land zu erhalten. Durch die bisherige Regelung war dies in der Regel unmöglich. Die alte Regelung hatte bei der EU-Delegation in Südkorea und weiteren Botschaften für Irritationen gesorgt. Sie riefen die Regierung auf, ihre Politik zu ändern. Die deutsche Botschaft äußerte sich auf Twitter nach der Änderung erfreut. Die gemeinsamen Bemühungen mit den EU-Ländern und anderen Partnern hätten zum Erfolg geführt.

Im Gegensatz zu Ausländern, für die keine Ausnahme von den Quarantäne-Regelungen gemacht wurde, hatten die Behörden den Impfstatus von im Ausland geimpften Südkoreanern anerkannt. Damit war es betroffenen ausländischen Besuchern in der Regel nicht möglich, Restaurants, Cafés, Kinos oder andere Orte zu besuchen, wo ein Nachweis verlangt wird./dg/DP/stw