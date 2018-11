Südkorea: TÜV Rheinland investiert in weiteres Wachstum / Neue Labore und Unternehmenszentrale / Nutzfläche verdoppelt / Prüfdienstleister rechnet mit deutlichem Anstieg der Mitarbeiterzahl

Seoul (ots) - TÜV Rheinland investiert in einen neuenHauptstandort in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Der weltweittätige Prüfdienstleister hat mit der Investition im StadtteilYeongdeungpo-gu die Nutzfläche auf mehr als 5.000 Quadratmeterverdoppelt, hochmoderne Labore errichtet und schafft Raum fürdeutlich mehr Arbeitsplätze als bisher. "Für uns als derinternationalste TÜV ist Südkorea seit mehr als 30 Jahren einwichtiger Standort", so Dr. Michael Fübi, der Vorstandsvorsitzendevon TÜV Rheinland, bei Eröffnung der neuen Zentrale. "Wir rechnen mitweiterhin sehr guten Perspektiven für die innovativen koreanischenUnternehmen, von denen viele zu unseren Kunden zählen. Allein 2017ist die Wirtschaft in Korea erneut um mehr als 3 Prozent gewachsen."Erste ausländische Zertifizierungsstelle in Südkorea TÜV Rheinlandwar 1987 die erste ausländische Zertifizierungsstelle in Südkorea undbeschäftigt heute rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in demLand. "In den kommenden drei bis vier Jahren wollen wir noch einmalbis zu 50 neue Experten für uns gewinnen und so unsere bereits gutePosition im koreanischen Markt weiter stärken", sagt CarstenLienemann, Geschäftsführer von TÜV Rheinland in Korea.Ein Schwerpunkt der Tätigkeit sind Produktprüfungen in denzahlreichen Laboren in den Städten Seoul, Gyeongsan und Changwon. Soprüft TÜV Rheinland in Korea beispielsweise Drahtlostechnologien wieBluetooth und Wi-Fi, die Sicherheit von elektrischen undelektronischen Geräten, LED-Technologien, Solarmodule sowieKlimaanlagen. Weitere Tätigkeitsfelder sindEnergieeffizienzprüfungen, Prüfungen in Industrieanlagen und für denAutomobilexport im Rahmen der Fahrzeugtypgenehmigung sowie dieZertifizierung von Managementsystemen nach international anerkanntenNormen. Stark nachgefragt sind zudem Leistungen rund um denweltweiten Marktzugang von Produkten. Zu den mehr als 8.000 Kundenvon TÜV Rheinland in Südkorea zählen Großkonzerne wie LG, Samsung undHyundai, aber auch viele kleine und mittlere Unternehmen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: +49 221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell