Südkorea: Nordkorea feuert mindestens ein Projektil ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens ein Projektil abgefeuert.



Zunächst sei unklar, um welche Art Geschoss es sich gehandelt habe, teilte der Generalstab am Donnerstag mit. Ebenfalls unklar war, wo das Geschoss abgefeuert wurde und in welche Richtung es geflogen ist. In den vergangenen Monaten hatte Nordkorea mehrfache Waffentests durchgeführt und dabei auch ballistische Raketen getestet. Tests mit solchen Raketen sind dem Land durch UN-Resolutionen untersagt. Pjöngjang treibt seit Jahren die Entwicklung von Raketen voran, die mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden könnten. Es ist deswegen harten internationalen Sanktionen unterworfen./dg/DP/mis