Ab in den Süden: news aktuell veranstaltet fünften PR-Golfcup im Golfclub München Eichenried (FOTO)

Hamburg (ots) -"Sportliches Networking im Grünen" lautet das Motto des PR-Golfcupvon news aktuell. Bereits zum fünften Mal richtet die dpa-Tochter dasmittlerweile bekannte Branchenevent aus. Alle Kommunikationsprofiskönnen am 7. September im Golfclub München Eichenried ihr Talentunter Beweis stellen oder beim Schnupper-Golf erste Einblicke in diebeliebte Sportart erhalten. Partner des PR-Golfcup sind der DeutscheGolf Verband (DGV) und die Deutsche Medien Golf Gesellschaft (DMGG).Medienpartner ist das PR-Journal."In diesem Jahr feiern wir ein kleines Jubiläum: Fünf Jahre gibtes unseren PR-Golfcup inzwischen. Es ist uns gelungen, einen festenTreffpunkt für alle golfbegeisterten Kommunikationsprofis zu schaffenund das Format langfristig für die PR-Branche zu etablieren", freutsich news aktuell Geschäftsführer Frank Stadthoewer, Ideengeber undInitiator des Events. "Sport und Networking passen einfach perfektzusammen. Auch die diesjährige Location - der Golfclub MünchenEichenried - bietet wieder eine perfekte Kulisse für sportlichenWettbewerb und lockeres Netzwerken."Nach Stationen auf Gut Kaden (Schleswig-Holstein), dem Golf- undLand-Club Kronberg (Taunus), dem Golf Club Gut Lärchenhof (Köln) undzuletzt dem Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee richtet news aktuellin diesem Jahr den PR-Golfcup im Golfclub München Eichenried aus. Diebekannte Anlage im Norden Münchens gehört seit 2013 zu den "LeadingGolf Clubs of Germany" und ist Austragungsort der "BMW InternationalOpen".Im vorgabenwirksamen 18-Loch-Turnier können die Golfer ihrHandicap verbessern. Golf-Neulinge haben die Möglichkeit, beimSchnupperkurs ihr Talent zu entdecken und unter fachkundigerAnleitung erste Golfluft zu schnuppern. Als Höhepunkt erwartet dieAnfänger ein eigenes, kleines Golfturnier auf dem Kurzplatz. Dieseswird als Scramble ausgetragen, in Teams mit maximal vier Spielernpro Mannschaft. Den Brutto- und Nettogewinnern des Golfturniers undden Siegern des Schnupper-Golf-Contests winken nicht nur Ruhm undEhre, sondern auch tolle Preise.Am Abend lädt news aktuell zum gemeinsamen Dinner und zurSiegerehrung in das clubeigene Restaurant NEO ein.Datum: Freitag, 7. September 2018Ort: Golfclub München EichenriedProgramm:10:00 Uhr: Frühstück und Begrüßung12:00 Uhr: Kanonenstart für die Turnierspieler (vw)12:30 Uhr: Start für die Schnupper-GolferAb 17:30 Uhr: Get-together beim Aperitif18:30 Uhr: Abendessen und SiegerehrungTeilnahmegebühr:PR-Golfcup: 149,- Euro pro SpielerSchnupper-Golf: 79,- Euro pro SpielerDie Teilnahmegebühr beinhaltet bereits alle Zusatzkosten, wieGreenfee und Range-Gebühren sowie Frühstück, Rundenverpflegung undAbendessen inklusive aller Getränke.Alle Informationen zum Turnier und Anmeldung unterwww.pr-golfcup.dePartner des PR-Golfcup:Deutscher Golf Verband (DGV): www.golf.deDeutsche Medien Golf Gesellschaft e.V. (DMGG):https://mediengolfer.deMedienpartner des PR-Golfcup:PR-Journal: https://pr-journal.de/Über news aktuell:Mit ihren drei starken Marken ots, zimpel und studio macht diedpa-Tochter news aktuell die Kommunikation von Unternehmen undOrganisationen besser und erfolgreicher. Das Netzwerk ots stelltReichweite und Sichtbarkeit für PR-Inhalte her. Die PR-Softwarezimpel bietet Qualitätskontakte für die direkte Ansprache vonJournalisten. Der Produktionsservice studio stellt wirkungsvolleInhalten her und macht Unternehmensstories erlebbar. news aktuell istseit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sindBerlin, Frankfurt, München und Düsseldorf.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell