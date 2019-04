Süddeutsche und dpa vermarkten journalistische Inhalte über Contiago (FOTO)

--------------------------------------------------------------Bereit für die Zukunft?http://ots.de/ATTxqf--------------------------------------------------------------Ladenburg (ots) -Mit dem Süddeutschen Verlag und der dpa setzen zwei renommierteMedienhäuser auf B2B-Content-Licensing als Geschäftsmodell. Über dieContiago-Plattform lizensieren sie Inhalte aus ihren Redaktionen anUnternehmen. So erreichen die Verlage neue Lesergruppen und könnenvorhandene Inhalte mehrfach verwerten.Hella Schmitt, Geschäftsführerin der DIZ München GmbH, demContentvermarkter des Süddeutschen Verlags, schätzt das einfacheHandling und Erkenntnisse über die Leserbedürfnisse:"Content-Licensing mit Contiago bringt uns eine weitereEinnahmequelle, ohne dass wir selbst dafür eine technischeInfrastruktur aufbauen müssen. Zudem erhalten wir wertvolleInformationen darüber, wie die Kunden den Content nutzen und welcheThemen gefragt sind."Die Kooperation zwischen dem Süddeutschen Verlag und Contiagostartete im Dezember 2018 und umfasst mit der Süddeutschen Zeitungzunächst das Flaggschiff des Verlags.Die dpa stieg bereits im August 2018 mit einem Seed-Investment beiContiago ein. Die Nachrichtenagentur vermarktet News und Hintergründeaus einzelnen Themendossiers über die Plattform. Dabei stehen Artikelaus den Bereichen Gesundheit, Lifestyle, Garten, Recht, Reisen etc.zum Abonnement zur Verfügung. Zu den Beweggründen erklärt AndreasSchmidt, Finanzgeschäftsführer der dpa: "Die Medienbranche befindetsich im Umbruch. Plattformen wie Contiago gewinnen an Bedeutung. Dennmit ihrer Hilfe können Contentanbieter passgenaue Inhalte liefern.""Wir freuen uns, mit dem Süddeutschen Verlag und dpa zweirenommierte Medienhäuser im Kreis unserer Partner zu begrüßen", soDaniel Hutwagner, Gründer und Geschäftsführer von Contiago. "Daszeigt, dass unser Angebot einen Nerv in der Branche trifft. Es bietetVerlagen die Möglichkeit, neue Lesergruppen zu erreichen, die eigeneMarke zu stärken und am wichtigsten: zusätzliche Einnahmen zugenerieren."Der Content-Bedarf wächstUnternehmen sind für Verlage eine lukrative Zielgruppe. Daserkannte Daniel Hutwagner früh und entwickelte eine Plattform, dieAnbieter und Abnehmer von redaktionellen Inhalten zusammenbringt. Vorallem kleinere Firmen können darüber einfach und kostengünstigInhalte beziehen und für die eigene Kommunikation nutzen. "VieleUnternehmen haben nicht die Kapazitäten, regelmäßig hochwertigeInhalte zu erstellen und müssen auf externe Content-Quellenzurückgreifen", erklärt Hutwagner. Hier liegt die Chance für Verlage:Denn diese suchen nach Erlösquellen, um die Verluste aus demPrintgeschäft auszugleichen. "Viele Medienhäuser setzen auf PaidContent, denken aber nur an Endkunden. Dabei könnten sie dieselbenInhalte auch an Unternehmenskunden lizensieren." Auch kleineSpecial-Interest-Verlage können profitieren, da nicht dieAuflagenhöhe, sondern die Qualität des Contents entscheidet.Mehr über Contiago:Die Contiago GmbH mit Sitz in Ladenburg bei Heidelberg entstand2014 mit einem aus der Open-Minded Webkonzepte GmbH (1994)ausgegliederten Geschäftsfeld. Sie ist auf Softwareentwicklungen,Beratung und Support rund um das Thema Content-Plattformen undContent-Netzwerke spezialisiert. Das Kernprodukt des Unternehmens ist"Contiago", eine B2B-Handelsplattform, mit der Verlage redaktionelleInhalten an Geschäftskunden vermarkten können. Die Inhalte werdenüber die Plattform den Contiago-Abonnenten zum Kauf angeboten, damitdiese sie auf der eigenen Website publizieren können. Vertreten wirddie Contiago GmbH durch den Geschäftsführer Daniel Hutwagner.www.contiago.dePressekontakt:Melanie Welk | presse@contiago.de | +49 (0) 62 03 / 679 22 85Original-Content von: Contiago GmbH, übermittelt durch news aktuell