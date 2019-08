Mainz (ots) -"Die Wunde", eine Kinokoproduktion der ZDF-Redaktion Das kleineFernsehspiel und ZDF/ARTE, dreht sich um die Erlebnisse dreierMänner, die an den traditionellen Beschneidungsriten der Xhosa amOstkap Südafrikas teilnehmen. Das ZDF zeigt das Spielfilmdebüt vonRegisseur John Trengove am Montag, 19. August 2019, 0.10 Uhr. AbSonntag, 18. August 2019, 10.00 Uhr, ist der Film bereits in derZDFmediathek abrufbar.Die Provinz Ostkap in Südafrika. Xolani (Nakhane Touré), ein insich gekehrter Fabrikarbeiter, reist in ein abgelegenes Camp in denBergen, um an dem uralten Initiationsritual der Xhosa teilzunehmen.Als Mentor soll er sich vor allem um Kwanda (Niza Jay Ncoyini)kümmern, einen rebellischen Teenager aus Johannesburg. Kwandas Vaterhält seinen Sohn für verweichlicht, er will ihn in die Pflichteneines Xhosa einführen und so zu einem "echten" Mann machen lassen. Ineiner Zeremonie, die von Xolani und den Männern der Dorfgemeinschaftbeaufsichtigt wird, werden Kwanda und die anderen jungen Männerrituell beschnitten. Während Kwanda allein in einer Hütte auf dieHeilung seiner Wunde wartet, trifft Xolani seinen alten Freund Vija(Bongile Mantsai) wieder, einen verheirateten Mann, mit dem ihn einehomosexuelle Beziehung verbindet. Als Kwanda hinter das Verhältnisder beiden Betreuer kommt, droht er, die Männer zu enttarnen."Die Wunde" hatte seine Weltpremiere beim US-amerikanischenSundance Festival 2017, einen Monat später eröffnete er das Panoramader Berlinale. 2018 ging er, obwohl in Südafrika aufgrund der Art derThematisierung von Homosexualität hoch umstritten, ins Rennen um dieAuslands-Oscars, wo er es in die Runde der Shortlist schaffte.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielZDFmediathek:https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/die-wunde-102.htmlDie Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/https://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell