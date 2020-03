Südafrika rutscht erneut in die Rezession

PRETORIA (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Südafrikas ist zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in die Rezession gerutscht.



Nach Regierungsdaten vom Dienstag schrumpfte die Wirtschaftsleistung der großen afrikanischen Volkswirtschaft im vierten Quartal 2019 um auf das Jahr hochgerechnet 1,4 Prozent. Das Minus folgt auf einen annualisierten Rückgang um 0,8 Prozent im dritten Quartal. Bei zwei Quartalen in Folge mit rückläufiger Wirtschaftsleistung sprechen Ökonomen von einer Rezession.

Es ist das zweite Mal in nur zwei Jahren, dass Südafrika in die Rezession fällt. Zuletzt war dies im ersten Halbjahr 2018 der Fall gewesen. Generell gilt die Wirtschaft des Landes aufgrund seiner einseitigen Ausrichtung als fragil. Südafrika ist in hohem Maß von der Rohstoffförderung abhängig. Zudem leidet es unter einer hohen Arbeitslosigkeit von 30 Prozent. Die Stromproduktion des Landes ist äußerst anfällig für Ausfälle, was der Wirtschaft schwer zu schaffen macht.

Die Hoffnungen, dass mit dem neuen Staatschef Cyril Ramaphosa die Wende zum Besseren gelingt, hat sich bisher nicht erfüllt. Ramaphosa hatte den langjährigen Präsidenten Jacob Zuma abgelöst, dessen Amtszeit aufgrund des Vorwurfs der privaten Bereicherung häufig mit "Kleptokratie" umschrieben wird./bgf/jsl/mis