Seit 11. November gelten neue Regelungen fürGeldspielautomaten. Der Bundesrat wollte dadurch das Suchtpotentialder Automaten reduzieren. Doch die Hersteller der Geldspielgerätehätten wichtige Vorgaben überhaupt nicht umgesetzt, kritisierenSuchtexperten wie der renommierte Bremer Suchtforscher Gerhard Meyer.Nach der sogenannten "Spielverordnung" sollten die Geldspielgerätevor allem langsamer werden. Dafür wurden verschiedene Regelungenverschärft. Ein Spiel sollte mindestens 5 Sekunden dauern. Außerdemwollte der Bundesrat die sogenannte "Automatik-Taste" verbieten.Suchtexperten wollten diese Funktion abschaffen, da sie das Spielextrem beschleunige. Durch den Automatikstart wird nach Ende einesSpiels sofort das nächste gestartet. Weitere Neuerungen: Der maximaleVerlust pro Stunde wurde auf 60 Euro reduziert (früher 80) und dermaximale Gewinn wurde von 500 auf 400 Euro verringert. Letztereswurde bei den neuen Automaten umgesetzt. Doch das Spiel sei trotzklarer Vorgaben durch die Politik nicht langsamer geworden,kritisiert Suchtforscher Meyer. Ein Spiel dauere nach wie vor nuretwas länger als eine Sekunde und die Automatiktaste wurde nurumbenannt: Sie heißt jetzt "Super Start" oder "Starten".Der Berliner Abgeordnete Daniel Buchholz (SPD) sagte gegenüber"Report Mainz": "Wir erleben tatsächlich eine Nichtumsetzung dessen,was wir als Bundesgesetzgeber und über Vorgaben auch definiert haben.Für mich grenzt das an kriminelle Energie, wie damit umgegangenwird." Ein Sprecher des Automatenherstellers "Gauselmann" hält dieneuen Geldspielgeräte dennoch für gesetzeskonform. Denn lautAutomatenhersteller sei das eigentliche Spiel der Umbuchungsvorgangvon Geld in Spielpunkte - und nicht das Drehen der Walzen. Das seinur Unterhaltung und falle daher nicht unter die gesetzlichenBestimmungen.Suchtforscher Gerhard Meyer hält diese Definition des "Spiels" fürvöllig falsch: "Es ist doch absurd, dass ein Umbuchungsprozess vonGeld in Punkte oder Bankwerte als Spiel deklariert wird, während daseigentliche Spielgeschehen völlig ungeprüft auf einer ganz anderenEbene abläuft." Auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung,Marlene Mortler (CSU), übt deutliche Kritik an denAutomatenherstellern: "Wenn immer wieder die Grenzen überschrittenwerden und Lücken gesucht werden, um genau das zu umgehen, und darumgeht's, dann ist es keine glaubwürdige und ehrliche Politik vonSeiten der Automatenwirtschaft."Zugelassen werden Geldspielgeräte in Deutschland durch diePhysikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Sie wird jetzt vonFachverbänden und Glücksspiel-Experten scharf dafür kritisiert, dasssie die neuen Geräte zugelassen hat. Auf Anfrage teilte die PTB mit,dass sie bei den neuen Geldspielautomaten keinen Gesetzesverstoßsehe: "Bei der Bauartzulassung handelt es sich um einephysikalisch-technische Prüfung. Vorgaben zur Ausprägung des weiterenSpielgeschehens, insbesondere zu Spielanreizen, sind generell nichtGegenstand der Spiel-Verordnung."Der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz: "Ich habe so ein bisschen dasGefühl, sie haben eine ähnliche Rolle wie das Kraftfahrt-Bundesamt,das bei den Dieselautos auch nicht genau hingeschaut hat und eherkungelt mit der Industrie, mit den Konzernen, das darf und solleigentlich nicht so sein."Auch Suchtforscher Meyer wirft der PTB vor, bei der Kontrolleversagt zu haben: "Spielerinnen und Spieler, die an diesenGeldspielgeräten ein Suchtverhalten entwickelt und viel Geld verlorenhaben, sollten die PTB für diese Genehmigungspraxis zu Verantwortungziehen und Schadensersatz fordern."Nach Expertenangaben gibt es in Deutschland über 400.000 Menschen,die geldspielsüchtig sind. Demnach haben Geldspielgeräte das höchsteSuchtpotential aller Glücksspiele. Nach Angaben des BremerSuchtforschers Gerhard Meyer sind die Geld-Verluste an deutschenAutomaten in den letzten Jahren immer weiter gestiegen - auf mehr als7 Mrd. Euro im Jahr 2017.