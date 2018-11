Sucht PLUS Hepatitis C: Gemeinsam die Krankheit eliminieren (FOTO)

Wiesbaden (ots) -- Hepatitis C ist heute bei nahezu allen Patienten schnell und gutverträglich heilbar, dennoch sind viele Betroffene nichtdiagnostiziert oder schwierig zu erreichen.- Mit "Sucht PLUS Hepatitis C - eine Herausforderung" bringt AbbViealle wichtigen Akteure des Gesundheitswesens in Berlin an einenTisch.- Projekte zur Mikroelimination fokussieren auf klar definierteRisikogruppen mit hoher Prävalenz, zum Beispiel Drogenkonsumenten.Die Aussichten für Hepatitis-C-Patienten sind so gut wie nie: Diechronische Infektionskrankheit ist weniger als 30 Jahre nach ihrerEntdeckung bei nahezu allen Betroffenen heilbar. Grund dafür ist einerevolutionäre neue Wirkstoffgeneration. Im Gegensatz zu ihrenVorgängern sind die innovativen Therapien über alle Virusformen(sogenannte Genotypen) hinweg einsetzbar (1), gut verträglich undheilen meist die chronische Krankheit in acht bis zwölf Wochen - zumTeil sogar bei Patienten mit Nierenerkrankungen oderDialyse-Patienten.(2)(3) Auch vor diesem Hintergrund haben sich dieWeltgesundheitsorganisation (WHO) und die Bundesregierung zum Zielgesetzt, Hepatitis C bis zum Jahr 2030 endgültig zueliminieren.(4)(5)Aufmerksamkeit generieren, Akteure an einen Tisch bringenEine große Aufgabe, die nur gemeinsam zu bewältigen ist. Ausdiesem Grund lud AbbVie gemeinsam mit allen Partnerinstitutionen derregionalen PLUS-Initiativen (www.HCVVersorgungPLUS.de) am 21.November zur Veranstaltung "Sucht PLUS Hepatitis C - eineHerausforderung" in Berlin ein. In der Vertretung des LandesRheinland-Pfalz stellten sich die PLUS-Partner mit den gemeinsamentwickelten Konzepten vor. Diese reihen sich ein in die Strategie"BIS 2030" der Bundesregierung, die zum Ziel hat, Hepatitis C undandere durch Blut übertragbare Krankheiten einzudämmen und zueliminieren. Denn nach wie vor sind in Deutschland nach Angaben desRobert Koch-Instituts rund 270.000 Menschen mit dem Hepatitis-C-Virus(HCV) infiziert (6); jährlich kommen knapp 5.000 Neudiagnosenhinzu.(7) Der häufigste Grund für die Ansteckung ist injizierenderDrogengebrauch.Risikogruppen im Fokus"Aktuell sind in Deutschland vier von fünfHepatitis-C-Neuinfektionen auf intravenösen oder intranasalenDrogenkonsum zurückzuführen", erklärt Prof. Christoph Sarrazin,Hepatologe und Vorstand der Deutschen Leberhilfe und Partner der vonAbbVie ins Leben gerufenen PLUS-Initiativen. Diese Initiativen setzenauf gezielte Strategien zur vollständigen Elimination der Erkrankungbei klar definierten Risikogruppen mit hoher Hepatitis-C-Prävalenz -der so genannten Mikroelimination. Die Gruppe der Drogenkonsumentenoder beispielsweise Insassen in Justizvollzugsanstalten sindallerdings nur schwer erreichbar.(6)(8)(9) "Hindernisse sind unteranderem die fehlenden Informationen auf Seiten der Patienten, derDrogenberater und der behandelnden Ärzte - und genau da setzen wiran", ergänzt Prof. Christoph Sarrazin. Im Rahmen von 'Sucht PLUSHepatitis C - eine Herausforderung' hielt die Drogenbeauftragte derBundesregierung, Frau Marlene Mortler, ein Grußwort, gefolgt voneinem Podiumsgespräch zwischen Dr. Patrick Horber, GeschäftsführerAbbVie Deutschland, Prof. Sarrazin, Dr. Klaus Obert vomCaritasverband für Stuttgart e.V., einer Klientin der Einrichtung,Karin Maag, MdB und gesundheitspolitische Sprecherin derUnionsfraktion, Roland Engehausen, Vorstand der IKK Südwest, sowiemit Dr. Karlheinz Keppler ein Mediziner im Justizvollzug. "DieGesundheitsversorgung der Insassen von Justizvollzugsanstaltenunterliegt länderspezifischen Regelungen. Angebote fürHepatitis-C-Tests sind freiwillig und das Thema Eliminierung hängtoftmals am individuellen Engagement des jeweiligen Arztes", erläutertKeppler die Herausforderung dieser speziellen Patientengruppe.Gesundheitsinitiativen PLUS: Leuchtturmprojekte derHCV-MikroeliminationZiel der Partner der PLUS-Initiativen ist die nachhaltige undstrukturelle Verbesserung der regionalen Gesundheitsversorgung durcheine umfassende Betrachtung der Lebensumstände. Beispielsweise bietenin Ludwigshafen die regionale Drogenhilfe, niedergelassene Ärzte undKliniken sowie Krankenkassen, Patientenorganisationen und dasJobcenter gezielte Angebote zur Stabilisierung sowie Aufklärung an.Das Besondere daran ist der partizipative Ansatz: DieSuchtbetroffenen sind von Anfang an in die Ausgestaltung derregionalen Projekte einbezogen. "Innovative Therapien allein reichennoch nicht, um Hepatitis C wirklich zu besiegen", sagt Dr. PatrickHorber, Geschäftsführer AbbVie Deutschland. "Wir glauben, dass esmaßgeschneiderte Ansätze braucht, um diese Herausforderung zumeistern. Unsere Rolle sehen wir dabei als Impulsgeber undVernetzer." PLUS gibt es bisher in Stuttgart, Ludwigshafen, Hamburg,Wiesbaden, Kassel, Bochum und Mainz. Weitere Städte werden folgen.Über AbbVieAbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendesBioPharma-Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapienfür einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen derWelt verschrieben hat. Mission des Unternehmens ist es, mit seinerExpertise, seinen engagierten Mitarbeitern und seinemInnovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vierTherapiegebieten deutlich zu verbessern: Immunologie, Onkologie,Virologie und Neurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeitenAbbVie-Mitarbeiter jeden Tag daran, die Gesundheitsversorgung fürMenschen auf der ganzen Welt voranzutreiben. In Deutschland istAbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs- undProduktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigtAbbVie Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter.Quellen:(1) EASL Clinical Practice Guidelines: management of hepatitis Cvirus infection. European Association for the Study of the Liver. JHepatol. 2014;60:392-420.(2) Decisions Resources Group. Hepatitis-C virus: disease landscape &forecast 2016. January 2017.(3) Puoti et al. Poster SAT-233, präsentiert im Rahmen von TheInternational Liver Congress[TM] (ILC) in Amsterdam, 19.-23. April2017.(4) World Health Organization. Global Hepatitis Report, 2017.(5) Bundesministerium für Gesundheit. Publikation: BIS 2030 -Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderensexuell übertragbaren Infektionen, April 2016. http://ots.de/eZtWtW,letzter Zugriff: April 2018.(6) Geschätzt nach Robert Koch-Institut (RKI). EpidemiologischesBulletin Nr. 30, 27. Juli 2017.(7) Robert Koch-Institut. Epid Bull. 2018;29:271-284.(8) Lazarus JV, et al. J Hepatol 2017;67:665-666.(9) Plus-Initiative. Letzter Zugriff: 14.09.2018. Verfügbar unter:https://www.hcvversorgungplus.de/Kontakt:AbbVie Deutschland GmbH & Co. KGSebastian WachtarzDirector Public AffairsT: +49 (0) 611-1720-4086E-Mail: sebastian.wachtarz@abbvie.comOriginal-Content von: AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell