Suchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk? Auch auf Gold gibt es Sparpläne…

Liebe Leser,

der Weihnachtstrubel hat begonnen und viele von uns sind auf der Suche nach schönen Geschenken. Dank niedriger Zinsen und der steigenden Geldmenge steht theoretisch so viel Geld zur Verfügung wie zumindest lange nicht mehr. Deshalb werden einige von uns auch an „Gold“ denken, die langfristige Vermögenssicherung. Leider sind Goldmünzen in der üblichen Größe von einer Unze etwas teuer, zumal Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung