Suche nach Träger des Deutschen Umweltpreises 2019 startet / Nominierungen für höchstdotierten, unabhängigen Umweltpreis Europas bis 15. Februar möglich

Osnabrück/Mannheim (ots) - Potentielle Preisträger gesucht: DieKandidatensuche für den unabhängigen, mit 500.000 Euro dotiertenDeutschen Umweltpreis 2019 hat begonnen. Bis zum 15. Februar habenrund 200 Personen und Institutionen - darunter Forschungs- undNaturschutzeinrichtungen, Arbeitgeber- und Branchenverbände sowieGewerkschaften, Kirchen und Medien - die Möglichkeit, ihre Favoritenfür die Auszeichnung vorzuschlagen. Mit dem höchstdotiertenUmweltpreis Europas würdigt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)Leistungen von Persönlichkeiten, die vorbildlich zum Schutz derUmwelt beitragen oder beigetragen haben. Die festliche Verleihungfindet am 27. Oktober im Mannheimer Congress Center Rosengartenstatt.16-köpfige Experten-Jury aus Wissenschaft, Wirtschaft undGesellschaftJedes Jahr erreichen die DBU-Geschäftsstelle in Osnabrück vieleKandidatenvorschläge. Welche Institutionen Vorschläge machen können,ist auf der Homepage des Deutschen Umweltpreises zu lesen(www.dbu.de/umweltpreis). Die Empfehlungen werden einer unabhängigenund hochkarätigen 16-köpfigen Experten-Jury aus Wissenschaft,Wirtschaft und Gesellschaft vorgelegt. Anschließend trifft dasDBU-Kuratorium auf Basis des Jury-Votums die endgültige Wahl undbenennt den oder die Umweltpreisträger. "Ob mittelständischeUnternehmer oder Wissenschaftler - mit dem Preis zeichnen wirPersönlichkeiten aus, die sich mit ihren innovativen Projekten,Maßnahmen oder Lebensleistungen vorbildlich für den Schutz der Umwelteingesetzt haben oder einsetzen", sagt DBU-Generalsekretär AlexanderBonde. Ihre Leistungen sollten modellhaft und praktisch umsetzbarsein, um einen möglichst großen Nachahmungseffekt zu erzielen.Umweltprobleme mit geeigneten Strategien entschärfenSeit 1993 verleiht die DBU ihren Deutschen Umweltpreis anherausragende Pioniere des Umweltschutzes. Mit der Auszeichnung willsie Personen, Unternehmen und Organisationen dazu "anstiften",Umweltprobleme rechtzeitig zu erkennen und mit Hilfe geeigneterStrategien bereits im Vorfeld zu entschärfen. Unter anderem wurdenschon der Ozonforscher und spätere Nobelpreisträger für Chemie,Professor Dr. Paul J. Crutzen (1994), und der ehemalige Direktor desUmweltprogramms der Vereinten Nationen, Prof. Dr. Klaus Töpfer(2002), mit dem Preis ausgezeichnet.Im Meer und an Land: 2018 ganz im Zeichen von Wasser2018 ging der zum 26. Mal verliehene Deutsche Umweltpreis an dieMeeresbiologin Prof. Dr. Antje Boetius (Bremerhaven) und eininterdisziplinäres Abwasser-Expertenteam um Prof. Dr. Roland A.Müller, Dr. Manfred van Afferden, Dr. Mi-Yong Lee und Dipl.-Ing.Wolf-Michael Hirschfeld (alle Leipzig). Das Team wurde für dasSchaffen einer dezentralen Lösung für die Abwasserentsorgung inJordanien ausgezeichnet. Boetius erhielt den Preis für ihre Leistungin der Meeres- und Polarforschung sowie ihre Fähigkeit, diegewonnenen Erkenntnisse einem breiten Publikum zu vermitteln. Die DBUbetonte damit die Bedeutung der Meere für Klima, Lebensvielfalt undNahrungsversorgung und warnte vor Klimawandel, Umweltverschmutzungund Überfischung. Zudem sollte der weiteren Forderung der VereintenNationen Nachdruck verliehen werden, bis 2030 für die Weltbevölkerungsauberes Wasser zur Verfügung zu stellen und eine angemesseneSanitärversorgung für alle und damit deutlich bessereLebensbedingungen zu gewährleisten, sagte Bonde. BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier hatte den Preisträgern die höchstdotierteUmweltauszeichnung Europas am 28. Oktober in Erfurt überreicht.Hinweis an die Redaktionen: Sollten Sie selbst Vorschläge für denDeutschen Umweltpreis 2019 machen wollen, setzen Sie sich gern biszum 15. Februar mit Felix Gruber (f.gruber@dbu.de, Tel. 05419633-422) in Verbindung.