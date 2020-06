Sucharit Bhakdi: Neues Buch zur Corona-Krise

Wien (ots) - Zahlen, Daten, HintergründeSucharit Bhakdi, deutscher Humanmediziner und Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, hält den Umgang der Regierung mit dem Virus für falsch. Bhakdi erregte mit einem offenen Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Aufsehen. Darin stellte er fünf Fragen, mit denen er die Einschränkungen der Grundrechte in Deutschland hinterfragt. Von der Regierung erhielt er keine Antwort, dafür umso mehr Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.Gemeinsam mit Karina Reiss analysiert er die Verlaufsgeschichte der Virus-Verbreitung und die getroffenen Maßnahmen. Das Autorenteam kommt zur Einschätzung: "Einzig der konsequente Schutz der Risikogruppen, insbesondere in Alten- und Pflegeheimen, wäre angemessen gewesen. Alle weiteren Maßnahmen waren und sind unverhältnismäßig." Und: "Die durch Maßnahmen und Verbreitung von Panik in der Bevölkerung entstandenen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schäden stehen in keinem Verhältnis zur Gefährlichkeit des Virus."Das Buch "Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hintergründe" von Sucharit Bhakdi und Karina Reiss ist soeben erschienen.https://www.goldegg-verlag.com/titel/corona-fehlalarm/Pressekontakt:Mag. Maria Schlager-Krüger+43 1 505 43 76-46 mailto:maria.schlager@goldegg-verlag.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110893/4628703OTS: Goldegg Verlag GmbHOriginal-Content von: Goldegg Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell