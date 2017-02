Succest-Komponente ist ein SAP-zertifiziertes Produkt / Zertifizierung der Testautomatisierungs-Suite durch SAP brachte wertvolle Einsichten

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Eschborn (ots) - FMC - Feindt Management Consulting GmbH gibtbekannt, dass die Testautomatisierungs-Suite Succest seit Sommer 2016SAP-zertifiziert ist. Umfangreiche Tests auf Kunden- und SAP-Seitebrachten dabei ein wertvolles Feedback. Mit der SAP-Zertifizierunghaben FMC-Kunden die Gewissheit, dass Succest den hohenQualitätsansprüchen genügt, die Voraussetzung sind um in bestehendeSAP-Produktivlandschaften nachhaltig integriert werden zu können.2014 entwickelte die in Eschborn ansässige FMC die "Feindt SuccestSuite", damit können Unternehmen Software unter Realbedingungentesten. Typische Anwendungsfälle der Testautomatisierung sindLaufzeitanalysen, Integrations- und Abnahmetests. Bei Last- undPerformancetests stellt Succest die entsprechenden Testdaten inrasanter Geschwindigkeit bereit. Es können in Sekunden tausendeTestdatensätze mit entsprechender Historie generiert werden,beispielsweise für Datenkonstellationen, die weit in dieVergangenheit oder Zukunft reichen.Die SAP-Zertifizierung ist weit mehr als nur ein Stück PapierSchon von Beginn an hatte FMC die Idee, ihreTestautomatisierungs-Suite an SAP-Anwendungen anzubinden. Ziel wares, die weitverbreitete Anwendungswelt von SAP für Succest-Kundenverfügbar zu machen - FMC-Kunden sollten auch ihre bereitsimplementierten oder entstehenden SAP-Lösungen mit Succest testenkönnen. Anfang 2015 entwarf das Eschborner Unternehmen daher eineentsprechende SAP Netweaver-basierte Komponente, deren aktualisierteVersion nunmehr zertifiziert ist."Das Einspielen von neuer, erst recht Fremdsoftware in die eigeneSAP-Produktivumgebung löst gerade bei Banken große Qualitätsbedenkenaus. Und das zu Recht, denn hier laufen alle geschäftsrelevantenProzesse", erläutert Sebastian Dorsch. "Fundiert kann diese Bedenkennur der einzig maßgebliche Qualitätssicherer in diesem Bereichzerstreuen: Nämlich SAP selbst." Der Miterfinder von Succest,Sebastian Dorsch freut sich: "Die SAP-Zertifizierung bedeutet einklares "Ja" zu unserem Qualitätsstandard auf einem ganz hohen Level.Außerdem bietet die Einhaltung des Zertifizierungsstandards fürunsere Kunden den Vorteil, dass Succest nicht über dieTransportschiene, sondern einzeln installierbar und damit aufeinzelne Systeme begrenzbar ist."Der Weg zur SAP-ZertifizierungDer Zertifizierungsprozess erfolgte in enger Abstimmung mit SAPund einer Großbank als Pilotkunden. Das Produkt wurde zunächstumfangreich und intensiv durch den Kunden auf den Prüfstand gestellt.Seine solide Architektur und eine praktische und elegante Nutzbarkeitüberzeugten.Aus den großen Datenmengen und der sehr differenziertenDarstellung von im Lebenszyklus befindlichen Informationen ergabensich weitere Einsatzmöglichkeiten für den Kunden - eine sehrwertvolle Rückmeldung, zeigte sie doch, dass die Entwickler auf demrichtigen Weg waren.Anschließend stand die Zertifizierung mit dem Unternehmen SAP an:Entwicklungen, Reviews, Dokumentationen und auch Übersetzungen. ImFrühjahr 2016 konnte Succest dann final zur Zertifizierung angemeldetwerden. Nachdem die abschließende Übersetzung erfolgt war, prüfte SAPdie Software auf Herz und Nieren. Dabei gab SAP der FMC letzteAufgaben und zugleich wertvolle Empfehlungen an die Hand, die dafürsorgten, dass die Standards optimal realisiert und damit für denKundennutzen optimiert werden konnten.Nachdem diese Änderungen durch FMC umgesetzt waren, kam derFunktionaltest zu dem Ergebnis, dass Succest standardkonform ist. DieAnforderungen werden sogar übererfüllt. Und letztlich wurde dieZertifizierung durch SAP erteilt.Zertifizierung als Konsequenz kontinuierlicher Weiterentwicklung"Viele scheuen den Aufwand einer Zertifizierung. Für uns hatgerade die Zusammenarbeit mit SAP während desZertifizierungsprozesses zu Nutzen stiftenden Anpassungen undErweiterungen geführt", berichtet Jens Neuer, Leiter derProduktentwicklung. "Im Zuge der Weiterentwicklung ist dieZertifizierung durch andere Hersteller eine logische Konsequenz",ergänzt er und meint damit nicht zuletzt auch weitereTestmanagement-Integrationen. So ist Succest beispielsweise in die HPTestmanagement-Landschaft vollständig integrierbar, sodass die mit HPALM etablierten Prozesse reibungslos verwendet werden können, auchbei Einsatz von Succest.Über FMCFeindt Management Consulting GmbH, kurz FMC, berät seit 1999Banken, Versicherungen und Softwarehersteller bei Fragestellungenrund um die Einführung und Entwicklung von Software. Das Unternehmenmit Hauptsitz in Eschborn hat über 40 Mitarbeiter und betreut seineKunden vor allem in den Bereichen Financial Services undTestautomation mit umfangreichem, fachlichem und technischem Know-howim In- und Ausland.2014 entwickelte das Unternehmen die "Feindt Succest Suite" -damit können Unternehmen ihre Software unter Realbedingungen Last-und Performancetests, Integrations- und Abnahmetests unterziehen. DasSAP-zertifizierte Succest erstellt innerhalb kürzester Zeitumfangreiche Testdaten mit entsprechender Historie, z. B. fürDatenkonstellationen, die weit in die Vergangenheit oder Zukunftreichen. 