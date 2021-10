‘Succession’ vs. ‘Billions’: Welche Serie wird gewinnen?

Wer liest oder sieht nicht gern eine Fernsehserie oder einen Film über reiche Leute, die sich schlecht benehmen?

In den 1980er Jahren gab es “Dynasty”, in den 90ern “Absolutely Fabulous”, in den Achtzigern “Gossip Girl” und “Arrested Development”, und Anfang bis Mitte des nächsten Jahrzehnts “Revenge” und “Empire”.

Es ist immer noch umstritten, wie wohlhabend die Bewohner von “The Real Housewives” sind.

Die heutigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung