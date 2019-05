Subventionen für Dienstwagen gibt es nicht / Stellungnahme des Fuhrparkverbandes

Mannheim (ots) - Kritik an Robert Habeck: Auch bei gut gemeintenImpulsen ist "Stimmung machen" kontraproduktiv / UmweltorientierteVerkehrs- und Wirtschaftspolitik hat andere MöglichkeitenRobert Habeck hat es wieder geschafft, Schlagzeilen zu machen."Die steuerlichen Subventionen für Diesel und für Dienstwagen müssenin den nächsten Jahren rigoros ökologisch umstrukturiert werden",sagte er der "Welt" Anfang Mai in einem Interview. DasDienstwagenprivileg solle nur noch für emissionsfreie Fahrzeugegelten. Der Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF) wundert sich, dassviele Spitzenpolitiker gerne mit Schlagworten Stimmung machen, abernicht mit Sachkenntnissen glänzen. Für Dienstwagen werden sogar mehrSteuern gezahlt, als für Privatfahrzeuge. Unternehmen erhaltenkeinerlei Subventionen.Schauen wir uns die fahrzeugbezogenen Steuern genauer an: Füreinen Dienstwagen werden - wie für alle Bürger - Kfz-Steuern,Mineralölsteuer, Steuern auf Werkzeugrechnungen etc. etc. gezahlt.Der Arbeitgeber bezahlt Steuern auf den Kaufpreis oder dieLeasingraten - ebenfalls wie jeder Bürger. Zusätzlich - also darüberhinaus - muss der/die Arbeitnehmer/in in der Regel ein Prozent desBruttolistenneupreises des Fahrzeuges Monat für Monat als geldwertenVorteil versteuern. Wie der Name schon sagt, er zahlt für seinenVorteil an den Staat, obwohl der Arbeitgeber ja zahlt, was er sonstselbst hätte zahlen müssen. Alles klar? Also: Über welche Subventionreden wir? "Eine Steuer ist keine Subvention und in der Folge erstrecht keine Begünstigung", sagt Marc-Oliver Prinzing, derVorstandsvorsitzende des BVF."Wir kämpfen selbst dafür, dass umweltgerecht entschieden wird undemissionsärmere Fahrzeuge gefördert werden. Doch ein Umbau muss mitSachverstand, möglichst schnell, aber ohne Panikmache und Missgunsterzeugende Angriffe von statten gehen", sagt Axel Schäfer,Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement (BVF). DaFirmenfahrzeuge betriebsbedingt in der Regel eine hohe jährlicheKilometerleistung haben, sind nach dem derzeitigen Stand der TechnikDieselfahrzeuge der Euronorm 6d-temp für einen Langstreckeneinsatzdie sinnvolle Technologie. Insgesamt sind auch Erdgasfahrzeuge undfür den überwiegend innerstädtischen Verkehr Elektrofahrzeugeempfehlenswert. Unternehmen verhalten sich nicht wegen vermeintlicherSubventionen zurückhaltend, was die Schritte hin zu alternativenAntrieben betrifft. Leider wird in der Politik übersehen, dass einesinnvolle Förderung und Einbeziehung von Unternehmensfuhrparks helfenkönnte. Es wird Zeit, dass die Unternehmensfuhrparks stärkerberücksichtigt werden, denn abgesehen von der Investitionskraft derUnternehmen im Bereich Mobilität, hat die vermehrte Nutzungalternativer Antriebsarten durch Unternehmen eine klare Signalwirkungauf den gesamten Markt. "Doch ökologisch und ökonomisch sinnvolleinzusetzende Fahrzeuge müssen auch lieferbar sein - daran hapert eszurzeit noch", so Prinzing.Firmenfahrzeuge sind Ursache?Als Argument gegen Firmenfahrzeuge wird gerne genommen, dass imVerkehr die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen seit 1990 nichtgesunken, sondern gleich geblieben seien. Nicht nur, dass in diesenZahlen der Straßengüterverkehr sowie Privatfahrzeuge genausoenthalten sind, es wird auch nicht gesagt, dass die jährlicheGesamtfahrleistung aller Fahrzeuge in dieser Zeit lautUmweltbundesamt um 200 Milliarden Kilometer zugenommen hat. Nur einsehr geringer Anteil davon entfallen auf Dienstwagen. Die in einemTeil der Fälle zugelassene Privatnutzung der Firmenwagen vermeideteher, dass Dienstwagenfahrer einen weiteren, dann für sie ggf.notwendigen Pkw anschaffen."Doch", ergänzt Schäfer, "wir wissen, dass die Menschen inDeutschland und auch die Entscheider in den Unternehmen inzwischenbesonders sensibel bei dem Thema sind, ein ökologisches Bewusstseinhaben und gerne emissionsarme Fahrzeuge fahren würden." Dienstwagensind Investitionen von Unternehmen, um Dienstleistungen und Produktefür ihre Kunden adäquat zu erstellen, zu vertreiben oder zustellen zukönnen. Dadurch wird ein Mehrwert geschaffen, der eine positiveEntwicklung für unsere Gesellschaft hat und letztlich die Steuerngeneriert, die wir für ein funktionierendes Gemeinwesen benötigen.Die meisten Unternehmen geben in ihrer Car-Policy ökologischeBemessungsfaktoren vor, um neben Sicherheit und Wirtschaftlichkeitauch Umweltgesichtspunkte bei der Auswahl der Fahrzeuge zuberücksichtigen.Fazit Sicher hat der Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen seineAussagen gut gemeint, wenn auch unglücklich formuliert. Wir müssennoch mehr tun, das ist keine Frage. Doch wir sind auf einem guten Weg(siehe Umweltbundesamt http://ots.de/gmFNnT). Unser Appell an dieSpitzenpolitiker ist es, nicht schwarz-weiß Argumente und Szenarienzu verbreiten, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Gemeinsammüssen wir große Themen angehen, egal für welche Partei wirsympathisieren. 