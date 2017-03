Friedberg (ots) - Ein klares Ergebnis: Subaru ist in Deutschlanddie Automarke mit den zufriedensten Kunden. Das haben die Leser der"Auto Bild" im Rahmen der Image-Umfrage "Die besten Marken in allenKlassen" entschieden. Neben den Hauptkategorien Qualität, Design undPreis wurden die Teilnehmer noch zu weiteren kaufrelevanten Themenbefragt. Mit 84 Prozent aller Stimmen holt sich Subaru den erstenPlatz in der Kategorie "Guter Kundendienst".Der beispielhafte Kundenservice des japanischenAutomobilherstellers ist auch sein Erfolgsgeheimnis. Und das ausgutem Grund: Eine hohe Kundenzufriedenheit mit Autohaus und Werkstattstärkt nicht nur Markenimage und Kundenbindung, sondern hilft auchbei der Neukundenakquise. Denn nur wer zufrieden ist, bleibt seinerMarke treu und berichtet Familie, Freunden und Kollegen von denpositiven Erlebnissen. Subaru hat das verinnerlicht und legt großenWert auf gut ausgebildete Service-Mitarbeiter, die im Umgang mitKunden und Interessenten regelmäßig umfassend geschult werden.Darüber hinaus bietet der Autohersteller seinen Kunden eineFünf-Jahres-Garantie für alle Neuwagen - kostenlos und bis zu einerLaufleistung von 160.000 Kilometern.Die deutsche Kaufentscheiderstudie der "Auto Bild" fand bereitszum sechsten Mal statt und gilt in der Branche als wichtigesInstrument zur Selbsteinschätzung. Ein Blick auf die Auswertungzeigt, welche Eigenschaften welcher Automarke zugeschrieben werden.Das Ergebnis ist aussagekräftig: Über 60.000 Teilnehmer haben ihreMeinung in verschiedenen Kategorien kundgetan.Pressekontakt:Andrea WolfLeitung UnternehmenskommunikationSubaru Deutschland GmbHTelefon: 06031-60 81 80Email: andrea.wolf@subaru.deOriginal-Content von: Subaru, übermittelt durch news aktuell