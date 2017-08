Subaru mit doppelter Premiere auf der IAA 2017 (FOTO)

Friedberg (ots) -Mit einer doppelten Premiere reist Subaru zur diesjährigenInternationalen Automobil-Ausstellung (IAA, 14. bis 24. September):Während sich die zweite Modellgeneration des Crossover-Modells SubaruXV erstmals in Deutschland zeigt, gibt der neue Subaru Impreza sogarsein Europa-Debüt in den Frankfurter Messehallen.Der neue Subaru XV verkörpert stärker denn je einen Crossover inReinkultur: Der robuste Charakter eines echten Geländegängers trifftauf die sportliche Eleganz einer Limousine - ganz im Sinne derSubaru-Designphilosophie "Dynamic x Solid". Auch die mittlerweilefünfte Modellgeneration des Impreza präsentiert sich umfangreichaufgefrischt für der Deutschen liebste Fahrzeugklasse. Unverändertbleibt lediglich die bewährte Antriebskombination aus Boxermotor unddem permanenten Allradsystem Symmetrical AWD.Beide Modelle sind Vorboten einer neuen Fahrzeuggeneration derjapanischen Allradmarke: Sowohl der Subaru XV als auch der Imprezabasieren auf der "Subaru Global Platform". Sie steigert den Fahrspaßund die Sicherheit auf und abseits befestigter Straßen. Derniedrigere Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit verbessernStabilität und Handling. Zusammen mit einem weiterentwickeltenFahrwerk, der direkteren Lenkung und einem reduzierten Geräusch- undVibrationsniveau nimmt auch der Fahrkomfort weiter zu.Neu an Bord sind zahlreiche fortschrittlicheSicherheitstechnologien wie das preisgekrönte "Eyesight"-System: Eskombiniert verschiedene Fahrerassistenten, darunter einNotbremssystem mit Kollisionswarner, und knüpft so ein engmaschigesSicherheitsnetz.Das haben die IAA-Debütanten übrigens mit einem anderenSubaru-Modell gemeinsam, das in Frankfurt nicht fehlen darf: derSUV-Klassiker Forester, der in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag inDeutschland feiert. Im neuen Modelljahr fährt der robuste Allrounderin Verbindung mit der Lineartronic Automatik erstmals mit Eyesightvor, das nach seiner Premiere im Outback und Levorg in immer mehrSubaru-Modellen angeboten wird - so geht es noch sicherer in jedesAbenteuer.Wie dieses aussieht, können Besucher des Subaru-Stands selbstentscheiden: Mit dem "Subaru Family Adventure" werden Familien zumStar in ihrer eigenen Abenteuergeschichte. Ein Computer verwandeltjedes Mitglied in einen animierten Charakter - und schon stehtzumindest einer virtuellen Ausfahrt in die Berge oder zum Strandnichts mehr im Wege. Das eigens kreierte Video lässt sich nicht nurdirekt vor Ort anschauen, sondern wird den Teilnehmern auf Wunschauch per E-Mail zugeschickt.Die 67. Auflage der IAA ist vom 14. bis 24. September 2017geöffnet. Der über 900 Quadratmeter große Subaru-Stand D14 befindetsich in Halle 8.0. Die Pressekonferenz findet dienstags (12.September) um 9.30 Uhr statt.Pressekontakt:Andrea WolfSubaru UnternehmenskommunikationTelefon: 06031-606180Email: andrea.wolf@subaru.deOriginal-Content von: Subaru, übermittelt durch news aktuell