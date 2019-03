Su Zhou Hi & New-Tech Industry Development Area: Dies ist jetzt besonders wichtig

Für die Aktie Su Zhou Hi & New-Tech Industry Development Area stehen per 06.03.2019, 17:16 Uhr 6,66 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche.

Su Zhou Hi & New-Tech Industry Development Area haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Su Zhou Hi & New-Tech Industry Development Area liegt mit einem Wert von 10,38 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Su Zhou Hi & New-Tech Industry Development Area mit einer Rendite von 4,53 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -25,73 Prozent. Auch hier liegt Su Zhou Hi & New-Tech Industry Development Area mit 30,27 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Su Zhou Hi & New-Tech Industry Development Area weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,32 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("") von 4,18 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,87 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.