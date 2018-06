Stylishe Momente garantiert - Bijou Brigitte präsentiert die neue Herbst-/Winter-Kollektion (FOTO)

Hamburg (ots) -Wer gibt in der neuen Herbst-/Winter-Kollektion den Ton an?Ohrringe in Statement-Format gehören auch für die kommende Saison zuden Must-haves in der Fashion-Welt. Gerne dürfen die Prachtstücke alsfarbenreiche Tassel-Variante oder Ohrstecker dramatisch bis zurSchulter reichen. Bei den Halsgeschmeiden haben Fashionistas die Wahlzwischen zarten Ketten, gerne auch mehrreihig, oder opulentenVarianten. Filigrane Lariat-Ketten mit buntem Strass sind diejüngsten Lieblinge der Saison. Oder doch eher die prächtigenBroschen? Sie setzen mit ihren grandiosen Vertretern der Tierweltoder in Ordensform schillernde Glanzpunkte!Bei sonnenverwöhntem Sommerwetter nutzten zahlreichePressevertreter und Modeblogger am 6. Juni 2018 die Möglichkeit, dieangesagten It-Pieces der neuen Herbst-/Winter-Kollektion von BijouBrigitte zu entdecken. Die stylishe Präsentation und dasinspirierende Ambiente der Haller 6-Location harmonierten perfekt.Auch VIP-Expertin Vanessa Blumhagen hat ihre Lieblingsstücke für diekommende Modesaison entdeckt. Die trendbewusste Moderatorin ist einFan von markantem Ohrschmuck von Bijou Brigitte.Variantenreich startet die neue Kollektion ab Anfang August. Mitvon der Partie sind unsere Wiesn-Trends. Das Oktoberfest in Münchenist ein Fixpunkt für modische Gaudi. Selbstredend, dass die zünftigenModefans nicht an unseren folkloristischen Schmuckstücken undAccessoires mit verspielten Edelweiß-Elementen vorbeikommen.Einen edlen Style in pudrigen Pastelltönen präsentieren unsereRose-Tinted Beauties! Feine rosegold- und goldfarbene Kettenschmiegen sich an zarte Perlen und duftige leichte Federn. Ringe inVintage-Optik mit großen Steinen sowie schimmerndem Strass undanmutige Armbänder komplettieren den zarten Look perfekt. WahreEyecatcher sind die samtene Tasche in Rosa und die Boxclutch mitPerlen und Pailletten. Für den besonderen Farbtupfer empfehlen wirAccessoires in Burgundy.Der Herbst lässt uns vom Indian Summer träumen. Die zauberhafteFarbwelt des Naturwunders inspiriert unseren neuen Style AutumnColours. Senffarbene Kuschelschals, eine Baskenmütze in Rot und eineterracottafarbene Tasche in Wildlederoptik veredeln stylisheHerbst-Looks. Oder darf es der Webschal im eleganten Glencheck-Mustersein? In jedem Fall sind auch Ringe und Ohrschmuck mit facettiertenSteinen in Bernsteinnuancen ein farbliches Highlight. Dasi-Tüpfelchen setzt die edel schimmernde Insekten-Brosche.Perlen, ob groß oder klein, sind ein wichtiges Stilelement für dieSchmuckstücke der neuen Saison. Ketten - gerne halsnah oder auch inlangen Varianten - und auch Armbänder präsentieren die perfekteSymbiose mit goldfarbenen Gliederketten. "Sieh uns an!" Das rufen unsdie langen Ohrhänger mit unterschiedlich großen Perlen und dieschwarze Baker Boy-Mütze aus dem Kollektionsthema Opulent Pearlsentgegen. Dazu noch rote Textilhandschuhe kombinieren - der Style hateinen coolen Twist!Ab August sind die ersten Eyecatcher aus derHerbst-/Winter-Kollektion in den Bijou Brigitte-Filialen und auch imOnline-Shop erhältlich.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Presseseite fürakkreditierte Journalistenhttps://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nichtfür den Pressebereich akkreditiert sein, wenden Sie sich gern an uns.Über Bijou Brigitte:Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit rund1.050 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sindeinerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktivePreis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechendeLadenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hatdie Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus internationalbekannt gemacht.Pressekontakt:Annegret Wittmaack, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 40 60609-289 Fax: +49 40 6026409E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.comOriginal-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuell