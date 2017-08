Stylish durchs Leben - mit den neuen MAVIS E-Bikes von TranzX (FOTO)

Taiwan/Bad Nauheim (ots) -Die neue E-Bike-Linie MAVIS von TranzX ist die perfekte Wahl fürRadler, die bei Design, Spaß und Mobilität keine Kompromisse eingehenwollen. Vor allem jüngere Radsportler wollen Räder, die zu ihremLeben passen und ihrem allgemeinen Lifestyle entsprechen. Die neueMAVIS-Produktlinie wird auf der Eurobike in Friedrichshafen vom 30.August bis 2. September 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt.Die Zukunft hat zwei Räder: E-Bikes sind sicherer, intelligenterund bequemer als herkömmliche Fahrräder. Immer mehr jungeRadbegeisterte entdecken die Vorteile von E-Bikes und stellen somitneue Ansprüche an die Hersteller. Die steigende Zahl jüngerer Kundenlegt Wert auf Design und wird immer sportlicher - ein Trend, derbereits Anfang 2017 vom ZWEIRAD-INDUSTRIE-VERBAND E.V. (ZIV)bestätigt wurde. Die trendige neue MAVIS-Linie greift diese Wünscheauf und richtet sich unmittelbar an preissensitive und designbewussteKäufer.Die neue Linie passt genau zum Lebensstil verantwortungsbewussterRadbegeisterter, wobei die jüngeren Generationen E-Bikes auch alseine coole und umweltgerechte Art der urbanen Fortbewegung entdecken.Wer heute auf nichts verzichten und das Radfahren genießen will, ohneKompromisse hinzunehmen, für den bietet das MAVIS-RädersortimentStyle und Qualität, zu einem bezahlbaren Preis.Ausgestattet mit den Klassikern des TranzX Sortiments, bietetMAVIS zuverlässig jede Menge Spaß, wann immer einem der Sinn danachsteht. Das elegante Design und das innovative Gepäckträgerkonzeptwerden dem designbewussten Radler gerecht. Zusammen mit MAVIS willTranzX das moderne Radfahrerlebnis mit intelligenten Lösungenbereichern: Technischer Fortschritt, Umweltbewusstsein und eingesunder Lebensstil sind die Komponenten, die hierzu in preisgekrönteDesigns gepackt werden. Die MAVIS-Bikes von werden ab 2018 zumEinsteigerpreis von 1.199,00 Euro erhältlich sein.Um das Vergnügen einer Fahrt mit dem MAVIS E-Bike selbst zuerleben, besuchen Sie uns am Stand von TranzX in Halle A6-307 auf derEurobike oder schauen Sie sich E-Bike-Action im Demo Area DA-405 an.Über TranzXTranzX ist ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz inTaiwan und Teil der JD Corporation. Die Marke entwickelt undproduziert Fahrradkomponenten sowie elektrische E-BikeAntriebssysteme für umweltfreundliche Mobilität. Die JD Corporationbeschäftigt weltweit mehr als 4.000 Spezialisten und verfügt überNiederlassungen in Taiwan, China, Japan, Deutschland sowie den USAund Niederlanden. Das Konglomerat betreibt drei Werke in Taiwan undChina.TranzX hat sich seit der Gründung 1986 als eine führende Marke inder Fahrradindustrie etabliert und steht heute für technologischeKompetenz, zuverlässige Produktqualität sowie innovative undnachhaltige Entwicklungen. Mit den eigenen Mobilitätslösungenunterstützt TranzX den weltweit steigenden Mobilitätsanspruch desKonsumenten und entlastet die Umwelt nachhaltig.Pressekontakt:TranzX, JD Europe Components GmbHinfo@jd-eur.comSalinenstraBe 5261231 Bad NauheimOriginal-Content von: TranzX, übermittelt durch news aktuell