Style before Size: Die OTTO Blogger-Kollektion von Soulfully x Boysen's / Von Curvys designt, für alle gemacht (FOTO)

Hamburg (ots) - Unter dem Motto "Style before Size" präsentiert "Soulfully", der Plus Size Blog von OTTO, gemeinsam mit seinen Soulmates die erste Blogger-Kollektion - von und für starke Frauen. Gemeinsam mit den Designern des OTTO Labels Boysens entstanden viele unterschiedliche Entwürfe, die alle die unterschiedlichen Styles und Persönlichkeiten der Influencerinnen widerspiegeln. Verspielt, romantisch, cool oder einfach elegant - Geschmäcker sind schließlich so vielfältig wie Körperformen. Den Verantwortlichen geht es aber nicht nur um Mode speziell für Curvys. Die Blogger-Kollektion von Soulfully x Boysen's soll für alle Größen sein. Deshalb wird sie auch in den Konfektionsgrößen 36 bis 52 produziert. Getreu dem Wahlspruch #stylebeforesize! Denn wenn es um Mode geht, sollte die Kleidergröße absolute keine Rolle spielen. Von Curvys designt, für alle gemacht - dieser Gedanke war ein ständiger Begleiter während des gesamten Entstehungsprozesses der Kollektion, die nun auf http://www.otto.de/bloggerkollektion/ erhältlich ist. Ein langer Weg mit vielen Erfolgen und Stolpersteinen, wie Tatiana Saphir - Soulfullybloggerin der ersten Stunde - stellvertretend für alle Soulmates erklärt: "In jedem Design gibt es ein Vorwärts und Rückwärts von Ideen, von dem, was man sich vorstellt und von dem, was möglich ist und natürlich, ob es zu der Marke passt. Das sind Dinge, die man berücksichtigen muss. Ich habe das Gefühl, wir haben es richtig gut gemeistert. Soulfully und Boysen's haben sich gut ergänzt."