Stv. FDP-Chef Kubicki fordert neue außenpolitische Rolle Deutschlands in der Welt und bestreitet Machtkampf mit Parteichef Lindner

Bonn/Berlin (ots) - Der stellvertretende FDP-BundesvorsitzendeWolfgang Kubicki hat am Rande des Bundesparteitags der Liberalen inBerlin deutlich gemacht, dass wegen der Russland-Politik kein Streitzwischen ihm und Parteichef Christian Lindner entstanden sei. "Esgibt keine Machtprobe oder einen Machtkampf. Es ist ein reinerMethodenunterschied. Dass wir eine neue Dialogkultur mit Russlandbrauchen, ist in der Partei völlig unbestritten", so Kubicki imFernsehsender phoenix (Samstag, 12. Mai). Der FDP-Vize plädiertedafür, sich bei den Wirtschafssanktionen gegen Russland "etwaszurückzunehmen". Eine Verbesserung des Verhältnisses sei dringendnotwendig. "Wir brauchen Russland für die Beilegung der Krisen imNahen Osten, um zu verhindern, dass es zu kriegerischenAuseinandersetzungen zwischen Iran und Israel kommt, aber auch inEuropa", meinte Kubicki.Der stellvertretende Vorsitzende der Liberalen mahnte jedoch aucheine neue Phase deutscher Außenpolitik an, die der StellungDeutschlands als viertstärkster Industrienation der Welt gerechtwerde. "Wir müssen jetzt unsere Interessen definieren und nicht immernur sagen, wir stehen an der Seite anderer. Die Welt erwartet auch,dass wir dokumentieren: Was will Deutschland im Nahen Osten und inEuropa eigentlich erreichen", erklärte Kubicki.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell