Stuttgarter haben 20 Prozent größere Wohnungen als Dresdner (FOTO)

München (ots) -- Bundesländer: In Hamburg sind Wohnungen ein Drittel kleiner alsim Saarland- Westdeutsche haben im Schnitt 16 Prozent mehr Wohnfläche alsOstdeutsche- Je größer der Wohnort desto kleiner die WohnungStuttgarter haben die größten Wohnungen. Im Vergleich der 15größten deutschen Städte geben CHECK24-Kunden aus Stuttgart beiAbschluss einer Hausratversicherung im Schnitt 20 Prozent mehrWohnfläche an als Verbraucher aus Dresden: Die Schwaben leben auf76,3 m², Dresdner nur auf 63,7 m².*Bundesländer: Hamburger haben rund ein Drittel weniger Wohnraumals SaarländerDie Bundesländer mit den durchschnittlich kleinsten Wohnungen sinddie Stadtstaaten Berlin (69,5 m²) und Hamburg (67,9 m²). VielWohnfläche steht dagegen Rheinland-Pfälzern (96,5 m²) und Saarländern(99,9 m²) zur Verfügung.Deutliche Unterschiede in der Wohnungsgröße gibt es nicht nurzwischen Stadtstaaten und Flächenländern, sondern auch zwischen Ostund West. Im Schnitt versichern CHECK24-Kunden aus den östlichenBundesländern 72,9 m². Im Westen Deutschlands sind es 84,7 m² - einUnterschied von rund zwölf Quadratmetern bzw. 16 Prozent.Je größer die Stadt, desto kleiner die WohnungEin Vergleich nach Einwohnerzahl der Städte zeigt: Mit steigenderGröße des Wohnortes nimmt die Fläche des versicherten Wohnraums ab.In Orten mit maximal 100.000 Einwohnern sind Wohnungen imDurchschnitt 93,8 m² groß. In den deutschen Millionenstädten Berlin,Hamburg, München und Köln ist die Durchschnittswohnung rund 25 m²kleiner.*weitere, ausführlichere Ergebnisse und Informationen zur Methodikunter: http://ots.de/NXuq7 undhttps://www.check24.de/hausratversicherung/so-wohnt-deutschland/