Stuttgarter Zeitung: zur Wahlwiederholung in Kenia

Stuttgart (ots) - Der Populist Odinga hatte neun Prozentpunkteweniger als Amtsinhaber Kenyatta. Das deckt sich mit Umfragen vor denWahlen, Kenyattas erste Amtszeit war zwar durchwachsen, aber ersetzte in Sachen Infrastruktur Impulse. Es ist also gut möglich, dassOdinga auch bei einem gerichtlich anerkannten Urnengang verlierenwird. Er war schon bei drei vorangegangenen Anläufen gescheitert.Wenn ihm das Wohl seines Landes am Herzen liegt, verzichtet er aufdie aufhetzende Rhetorik seines Wahlkampfes. Der Zustand einerDemokratie hängt nicht zuletzt auch von der Opposition ab.