Stuttgarter Zeitung: zur Wahl von Markus Söder

Stuttgart (ots) - Söder wird daran gemessen, ob er seiner Parteidie absolute Mehrheit der Sitze verschafft. Nach den 38,8 Prozent derCSU bei der Bundestagswahl im Herbst vorigen Jahres stehen seineErfolgschancen nicht sonderlich gut. Er wird deshalb die politischeWindmaschine anwerfen. Sie dürfte, so ist es in Bayern Tradition, vorallem Richtung Berlin weisen. Dort allerdings sitzt mit HorstSeehofer der Mann in der Regierung, den Söder und dieCSU-Landtagsfraktion aus der Staatskanzlei gedrängt haben. Im Momentmacht der Weiterhin-CSU-Chef auf Harmonie. Aber man sollte nicht mithohem Einsatz darauf wetten, dass sie ein halbes Jahr anhält.