Stuttgarter Zeitung: zur Transparenz bei Arzneimittelpreisen

Stuttgart (ots) - Das ist ein Sieg der Transparenz. Und es isteine Absage an eine sehr seltsame Art der Vorabsprache. Dass sich diePharmabranche mit Minister zu einem öffentlich inszenierten Dialogtrifft, hat durchaus seine Berechtigung, solange die behandeltenThemen tatsächlich nur die Pharmabranche etwas angehen. Aber dass dieIndustrie diesen Sonderzugang dazu nutzt, gleich Absprachen zulastennicht Beteiligter, in diesem Fall vor allem der Kassen, einzutüten,ist ein Rückfall in uralte Zeiten. Es ist zu rühmen, dass dieAbgeordneten das erkannt haben und der Minister von seinenursprünglichen Plänen abrückt.