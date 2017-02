Stuttgarter Zeitung: zur Münchner Sicherheitskonferenz

Stuttgart (ots) - Die Worte der deutschen Verteidigungsministerinzeigen, dass sich Europa nach dem ersten Schrecken wieder erholt:Dass Ursula von der Leyen so deutliche Kritik an US-Präsident Trumpäußern würde, für dessen freundliche Worte gegenüber der Folter undfür Kungeleien mit Russland "über die Köpfe der Partner hinweg", daswar kaum zu erwarten. Das heißt: Da streiten Gleichberechtigte aufAugenhöhe miteinander im Wissen, dass die gemeinsame Basis starkgenug ist, das auszuhalten. Natürlich ist damit noch keine einzigeBaustelle geschlossen; in der "Fortentwicklung der Nato", wie siebeide Seiten des Atlantiks fordern, verbergen sich genügendunterschiedliche Weltbilder.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell