Stuttgarter Zeitung: zur Kooperation mit Tunesien

Stuttgart (ots) - Der Besuch des tunesischen Premiers in Berlin,Angela Merkels Visite in Algerien nächste Woche sowie ihreÄgypten-Reise im März sollen den Boden für neueEU-Flüchtlingsabkommen nach dem türkischen Vorbild bereiten. Dasmoralische Dilemma wird so zum Dauerzustand: Europa braucht zu einemgewissen Grad diese schwierigen Partner, wenn es über diegarantierte Wiederaufnahme von Flüchtlingen deren Zahl reduzieren,die EU-Seegrenze abriegeln, das Schleuserwesen bekämpfen und demSterben im Mittelmeer Einhalt gebieten will. Der Preis dafür ist eineweitere Aushöhlung des individuellen Asylanspruchs, der durchKontingente legal einreisender Flüchtlinge ersetzt werden soll. DasVorgehen stärkt auch Zeitgenossen, die nicht eben Fackelträger derDemokratie und Freiheit sind.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell