Stuttgarter Zeitung: zur Entwicklung in Syrien

Stuttgart (ots) - Der Westen schaut den Entwicklungen in Syrienfast tatenlos zu. Europäer und Amerikaner kritisieren Assad zwar alsMassenmörder, unternehmen aber nichts, um in Syrien ein gerechteresStaatswesen zu verankern. Ihnen ist Syrien einfach nicht wichtiggenug. Deshalb beschränken sich die USA auf die Bekämpfung des IS -am politischen Endspiel um Assad nehmen sie kaum teil und akzeptierenso die Festigung der Macht von Russland und des Iran in Nahost.