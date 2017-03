Stuttgarter Zeitung: zur Blockade-Haltung Polens in der EU

Stuttgart (ots) - Die polnische Regierung hat sich mit ihremVorgehen bei der Wahl des EU-Ratspräsidenten am meisten selbstgeschadet. Da nicht einmal der ewige EU-Querulant, Ungarns ViktorOrban, bereit war, den seltsamen Kurs mitzufahren, stand sie am Endeganz allein da. Wer weiß, womöglich hat der seltsame WarschauerAlleingang sogar etwas Gutes und Orban entdeckt auch bei anderenThemen wieder Gemeinsamkeiten mit anderen EU-Staaten. In nächsterZeit gilt es durchzubuchstabieren, wo die EU in zehn Jahren stehenwill. Da wäre es schädlich, wenn sich mit den vier Visegrad-StaatenPolen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei ein rebellischer Blockverfestigen würde.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell