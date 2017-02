Stuttgarter Zeitung: zur Beschleunigung bei den Abschiebungen

Stuttgart (ots) - Mit der steigenden Zahl von Asylentscheidungenwird die Zahl ausreisepflichtiger Personen in diesem Jahr deutlichnach oben schnellen. Wenn das Gros dieser Menschen dennoch inDeutschland bliebe, könnte die Akzeptanz zur Aufnahme der offiziellSchutzbedürftigen verschwinden. Andererseits beschwören schon jetztviele Rückführungen menschliche Tragödien herauf, weil unter den"vollziehbar Ausreisepflichtigen" nicht nur junge gewalttätigeMänner oder gar Terroristen sind, wie das Vorurteil lautet, sondernauch junge Familien, die für ihre Kinder eine bessere Zukunft wolltenund sich dafür am Arbeitsplatz oder in der Schule enorm angestrengthaben. Wenn Bund und Länder nun alles auf Abschiebung setzen,sollten sie daher zwingend darauf achten, dass im Verwaltungshandelnihrer Behörden Raum bleibt für Härtefälle.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell