Stuttgarter Zeitung: zur Bertelsmann-Studie über die Kinderbetreuung

Stuttgart (ots) - Auf den ersten Blick sehen die Ergebnisse gutaus: Die Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg haben mehrPersonal als die in anderen Ländern. Doch in der Landeshauptstadtfehlen zugleich weiter Plätze für Kleinkinder und Ganztagsangebote.Zudem wird die Aufgabe für die Erzieherinnen durch die wachsendeVielfalt in den Kindergärten anspruchsvoller. Jedes sechsteKrippenkind und ein Viertel der Drei- bis Sechsjährigen sprechen inihrem Elternhaus kein Deutsch. Sprachförderung muss deshalb einenoch wichtigere Rolle spielen.