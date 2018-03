Stuttgarter Zeitung: zum Wechselmodell für Trennungskinder

Stuttgart (ots) - Was theoretisch nach gerechtem Kinder-Sharingklingt, kann in der Praxis die Hölle sein - wenn die Eltern es nichtaus Überzeugung mittragen. Banale Alltags- und Erziehungsfragenwerden dann zu weiteren Schauplätzen eines letztlich nicht gelöstenSorgerechtskonflikts. Die Leidtragenden sind die Kinder, die zudemdie Last des Pendelns zwischen schlimmstenfalls weit entferntenWohnorten tragen. Das Wechselmodell darf man keinem überstülpen. DerUmgang nach der Trennung muss individuell ausgefochten werden - zumWohl des Kindes.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell