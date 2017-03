Stuttgarter Zeitung: zum Verzicht auf Besuche türkischer Minister

Stuttgart (ots) - Der Verzicht der türkischen Regierungspartei AKPauf weitere Ministerbesuche in Deutschland ist ein taktischerSchachzug Ankaras. Zum einen sind die Anhänger von Präsident Erdoganüberzeugt, dass sie ihr Ziel erreicht haben: Nationalistischetürkische Wähler in der Bundesrepublik und anderswo sind durch denStreit ausreichend motiviert, um in großer Zahl zu den Urnen zugehen. Zum anderen kommt die AKP damit einem drohendenAuftrittsverbot in ganz Deutschland zuvor. All das bedeutet abernicht, dass jetzt Ruhe herrscht. Ein spontaner Besuch Erdogans istzwar unwahrscheinlich - aber völlig ausgeschlossen ist es nicht, dasser in Deutschland auftritt, wenn sein Wahlkampf eine solche Aktionerfordert.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell