Stuttgarter Zeitung: zum Diesel-Fahrverbot in Stuttgart

Stuttgart (ots) - Der Beschluss der Landesregierung zurVerbesserung der Luft in Stuttgart ist angemessen. Zwar gelten von2018 an Fahrverbote für manche Dieselfahrzeuge - allerdings nur fürdie, deren Abgaswerte die Euronorm 6 nicht erfüllen, nur anFeinstaubalarm-Tagen und nur innerhalb des Kessels und in Teilen vonZuffenhausen und Feuerbach. Ausnahmen für Handwerker und denLieferverkehr sind zudem vorgesehen. Allein diese Aufzählung zeigt,dass der grün-schwarze Kompromiss die kleinstmögliche Variante in demBestreben darstellt, die gesetzlich vorgeschriebenenSchadstoffgrenzwerte mehr als zehn Jahre nach ihrer Einführungendlich einzuhalten.