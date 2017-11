Stuttgarter Zeitung: zu einer Regierungsbeteiligung der SPD

Stuttgart (ots) - Seit Sonntagabend muss das Motto Willy BrandtsVorrang haben: erst das Land, dann die Partei. Dies erkennen immermehr SPD-Abgeordnete, die von der Basis an ihre Verantwortungerinnert werden. Zur Durchsetzung sozialdemokratischer Positionenwurden sie gewählt, nicht zur Verweigerung. Sie sollen Europa an derSeite Frankreichs einen, anstatt der Instabilität des Kontinents inDeutschland Raum zu geben. So eine Kehrtwende zu organisieren undauf die Union zuzugehen, sei es mit dem Ziel einer Koalition odereiner Minderheitsregierung, erfordert viel Mut von Parteichef MartinSchulz. Doch die Chancen, dass er an der Aufgabe wächst, sindgegeben.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell