Stuttgarter Zeitung: Zum Treffen zwischen Merkel und Trump

Stuttgart (ots) - Die Betonung von Gemeinsamkeiten in derAfghanistan-, Antiterror- oder Ukrainepolitik ist für ein erstesKennenlerntreffen eine legitime Strategie. Wäre etwas gewonnen, hätteMerkel auf offener Bühne Trumps gestörtes Verhältnis zur Presse,seine Sympathien für alle EU-Gegner oder seine Abschottungspolitikgegeißelt? Zu hoffen ist, dass diese Dinge in einer funktionierendenArbeitsbeziehung später besprochen werden können und Einfluss vonaußen auf Trump ausgeübt werden kann, wenn die Streitthemen in derSicherheits- und Wirtschaftspolitik konkret werden. Typisch Merkel,dass sie über Umwege versucht, dorthin zu gelangen, untypisch fürTrump bisher, wie zahm er sich - zumindest erst einmal - daraufeingelassen hat.